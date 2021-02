Impfgipfel Wirtschaft, Opposition und Gipfelteilnehmer sind ernüchtert

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, der ebenfalls an den Beratungen teilnahm, sagte dagegen am Dienstag bei „Welt“, was von den Firmenvertretern bei dem Gipfel präsentiert wurde, sei überzeugend. Die Herstellung eines solchen Impfstoffes sei nicht trivial, es gebe die Technologie nur an ganz wenigen Stellen. „Und die Vorstellung, jetzt schnell irgendwelche Firmen aufzumachen, die das jetzt machen könnten, das widerspricht vielem.“