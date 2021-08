Impfmüdigkeit in Deutschland „Die Bundesregierung verwaltet den Missstand, statt Anreize für die Impfkampagne zu setzen“

Tatsächlich werden Spritzen mittlerweile in Fußballstadien oder Einkaufszentren verabreicht, kann man sich in Unis oder Berufsschulen impfen lassen. Der Impfstoff muss mit viel Aufwand zu den Menschen gebracht werden. Der akute Mangel hat sich also in ein Überflussproblem verwandelt – das von vielen ersehnte Ziel der Herdenimmunität bleibt so noch in weiter Ferne.