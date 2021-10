Impfpass beantragen Was tun, wenn der Impfpass verschollen ist?

Ergänzend zum gelben Impfpass können EU-Bürger auch einen digitalen Impfpass beantragen. In Deutschland erhalten die Bürger einen entsprechenden QR-Code entweder während der Impfung vor Ort im Impfzentrum oder beim Hausarzt. Da die Kapazitäten der Hausärzte allerdings limitiert sind und QR-Codes teilweise nicht in der Praxis selbst ausgestellt werden können, haben Bürger außerdem die Möglichkeit einen entsprechenden QR-Code in der Apotheken zu erhalten. Der QR-Code kann dann entweder in der CovPass-App oder in der Corona-Warn-App eingescannt werden. Nach dem Einscannen des QR-Codes wird der digitale Impfpass in der App angezeigt und kann jederzeit vorgezeigt werden.