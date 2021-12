Impfpass verloren Was tun, wenn der Impfausweis nicht auffindbar ist?

Seit etwas mehr als zehn Monaten kann sich die Bevölkerung in Deutschland gegen das Coronavirus impfen lassen. Während die Impfkampagne zu Beginn noch recht schleppend verlief, nahm das Tempo bei den Impfungen im Sommer deutlich an Fahrt auf. Bis zum 9. Dezember 2021 wurden etwa 130,8 Millionen Impfdosen in Deutschland verabreicht, somit haben rund 72,29 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Dosis erhalten. Etwa 69,29 Prozent der Bevölkerung sind bereits vollständig geimpft. Zusätzlich wurden bisher rund 16,6 Millionen Auffrischungsimpfungen verabreicht. Somit haben etwa 20 Prozent der Bevölkerung bereits eine Booster-Impfung erhalten.