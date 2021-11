Impfpflicht am Arbeitsplatz 3G: „Die Arbeitgeber sind in einem Widerspruch gefangen“

Was muss die Politik für diesen Corona-Winter liefern, damit Angestellte und Arbeitgeber gut durchkommen?

Sie muss klare Aussagen liefern und klare Vorgaben machen. Auch die Ständige Impfkommission, die STIKO, sollte eindeutig kommunizieren. Ein Beispiel: Die Corona-Schutzverordnung birgt einen Widerspruch, den die Regierung auflösen muss. Bislang dürfen nicht alle Arbeitgeber nach dem Impfstatus fragen. Zugleich hat die Politik festgelegt, dass die, die in Quarantäne müssen und ungeimpft sind, keinen Anspruch auf Entschädigung haben. Man darf nicht fragen, muss das aber im Zweifelsfall wissen. Da sind Arbeitgeber durch die Politik in einem Widerspruch gefangen.



Mehr zum Thema: Rund um die Welt lockern Regierungen trotz steigender Infektionszahlen die Corona-Maßnahmen. Nur China will seinen Kurs nicht ändern und hält an einer „Null-Covid-Strategie“ fest. Der Aufwand ist gewaltig.