Impfpflicht Covid-19 „Der Keim darf gar nicht zur Tür hereinkommen“

Christine Vogler ist Präsidentin des Deutschen Pflegerats.



WirtschaftsWoche: Frau Vogler, Sie vertreten als Präsidentin den Deutschen Pflegerat, den Dachverband der Pflegenden. Diskutiert wird zurzeit über eine Impfpflicht für medizinisches und Pflege-Personal gegen Covid-19. Warum wollen Sie das verhindern?

Christine Vogler: Wir müssen die Schwächsten schützen. Wer kranke und alte Menschen versorgt, sollte alles zu deren Schutz tun, sich also auch impfen. Ein Zwang für bestimmte Berufsgruppen reicht aber nicht, führt zu Frust und falschen Signalen in die Bevölkerung. Man sollte bedenken, dass in Einrichtungen oft die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Beschäftigten in der Pflege keine Fachkräfte sind. Sie sind angelernt oder Hilfskräfte und wären von der Impfpflicht nicht erfasst.