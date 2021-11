Impfpflicht für Berufsgruppen Wer die Impfpflicht ablehnt, hat Freiheit nicht verstanden

Auch die Analogie, dass Menschen in anderen Bereichen doch auch frei über ihren Körper entscheiden dürften, führt in die Irre. Corona ist weniger ein privates Thema als Rauchen oder Alkohol. Sich selbst zu schaden ist das Eine, Andere und Schwächere in Gefahr zu bringen, ist hingegen bei einem gut erprobten Impfstoff unverantwortlich.



Dieser Beitrag entstammt dem neuen WiWo-Newsletter Daily Punch. Der Newsletter liefert Ihnen den täglichen Kommentar aus der WiWo-Redaktion ins Postfach. Immer auf den Punkt, immer mit Punch. Hier können Sie den Newsletter abonnieren.