Impfpflicht Impfpflicht: Wie ein Register bei der Kontrolle helfen kann

Um die Impfquote gegen das Coronavirus zu erhöhen, wurden die Daten in diesem Rahmen kürzlich in Wien genutzt. Während in Deutschland mangels Daten nur unspezifisch um Ungeimpfte geworben werden kann, wurden in Wien ungeimpfte Bürgerinnen und Bürger gezielt angeschrieben, um sie freundlich zur Impfung zu motivieren – einen entsprechenden Termin zur Impfung gab es gleich mit.