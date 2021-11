Impfpflicht Wie wir mit Corona leben lernen

Es geht nicht darum, jede und jeden per Polizeikontrolle zum Immunisieren zu treiben. Weil aber nicht genug Menschen von sich aus den Weg zum Vakzin finden, könnte ein Impfnachweis als Voraussetzung zur Teilnahme am öffentlichen Leben in letzter Konsequenz helfen. Sobald sich jemand in Gesellschaft begibt, ist erlaubt zu fragen, ob dann andere geschützt sind. Eine Pflicht zum Impfen ist ein tiefer Eingriff – doch die Verweigerung greift gravierend ins Leben anderer ein. Die Pflicht führt nicht schnell aus der Krise. Sie könnte uns aber durch einen nächsten wie besseren Winter führen.



