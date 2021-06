Impfreihenfolge Impfungen durch Betriebsärzte: Dürfen Arbeitgeber eine Impfpflicht anordnen?

Mit rund 211.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört die Deutsche Bahn zu den größten Arbeitgebern in Deutschland, täglich sind Zugbegleiterinnen und Ticketverkäufer in direktem Kontakt mit Kunden. Gerne würde die Bahn sie deshalb vor einer Coronainfektion durch Impfungen schützen – doch wenn ab diesem Montag auch die Betriebsärztinnen und -ärzte mitimpfen dürfen, steht nur wenig Impfstoff zur Verfügung: rund 2000 Dosen Biontech bekommt die Bahn in der ersten Wochen geliefert. Die Menge dürfte schnell verspritzt sein in den zehn Impfzentren, die die Bahn bundesweit für ihre Angestellten hochgezogen hat. Dem Staatskonzern geht es damit ähnlich wie vielen Firmen in Deutschland.