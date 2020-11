Impfstoff gegen Corona „Wir dürfen jetzt nicht unvorsichtig werden“

Konkret: Ist der Impfstoff ein „Game Changer“ für die Konjunktur, wie viele Ökonomen behaupten?

Ein wirksamer Corona-Impfstoff ist sicher ein wichtiger Baustein in einer Gesamtstrategie zur Überwindung der Pandemie, reicht aber für sich allein nicht aus. Vielmehr wird es zunächst weiterhin auf das Verhalten der Bevölkerung ankommen. Die Aktienmärkte haben einen möglichen Impfstoff ja schon gefeiert! Diese Erleichterung kann aber schnell wieder verfliegen. Der Weg bis zu einer weltweiten Verfügbarkeit von Corona-Impfstoffen ist noch lang. Damit sich die konjunkturelle Erholung fortsetzen kann, müssen die Fallzahlen in den kommenden Wochen deutlich sinken, da hilft der Impfstoff zunächst wenig. Keinesfalls darf man jetzt in Erwartung eines Impfstoffes leichtsinnig werden und die Abstands- und Hygieneregeln vernachlässigen.