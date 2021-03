Der Tod der Frau war dem Gesundheitsamt laut Kreis am vergangenen Freitag durch den verantwortlichen Arzt des regionalen Impfzentrums gemeldet worden, der die Informationen von der behandelnden Klinik erhalten hatte. Auch der neuerliche Fall sei von dem Arzt gemeldet worden, „nachdem er entsprechende Informationen von der behandelnden Klinik erhalten hatte.“ Die 28 Jahre alte Patientin sei in einem stabilen Zustand und werde in einer Spezialklinik versorgt, so der Kreis in einer Mitteilung.



Die Impfungen mit AstraZeneca für Männer sowie für Frauen über 55 gehen ebenso wie geplant weiter wie die Impfungen mit dem Biontech-Vakzin.



Mehr zum Thema: Klaus Hinterding, Mitglied der Geschäftsführung und Medizinischer Direktor von AstraZeneca in Deutschland über die Lehren aus dem vorübergehenden Impfstopp, Thromboserisiken und das verlorene Vertrauen in AstraZeneca.