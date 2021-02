Impfstrategie der Bundesregierung „Dann stelle ich die Atteste bei Grenzfällen eben aus“

Die Allgemeinärzte sollen bald Atteste für Menschen mit einschneidenden Vorerkrankungen ausstellen. Der Schein soll dann im Impfzentrum vorgezeigt werden. Funktioniert das?

Das ist unmöglich. Es wird nicht funktionieren. Wenn zu mir jemand in die Praxis kommt und ein Attest will, soll ich dann sagen: Sie sind nicht so schlimm krank, stellen Sie sich hinten an? Überhaupt: Was ist ein leichter und was ein schwererer Diabetes? Dann haben wir reihenweise Konflikte in den Praxen. Dann beklagt sich der eine, dass die Nachbarin eine Bescheinigung bekommen hat, er selbst aber nicht. Das kann auch zu Doktorhopping führen.