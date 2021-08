Impfungen „Die Idee, alle Kinder ab 12 durchzuimpfen, ist Science-Fiction“

Wie gut gelingt es Ihnen, Skeptiker von der Impfung zu überzeugen?

Wer zu einer Behandlung oder Routineuntersuchung kommt, den sprechen wir an. Aber als Hausärzte allein können wir das nicht schaffen. Denn es gibt genug Patienten, die gar nicht regelmäßig in die Praxen gehen. Die Vorteile der Impfung müssen deshalb auch in der politischen Kommunikation noch deutlicher werden, die Impfangebote niedrigschwelliger.



Und womöglich kreativer: In Thüringen kam eine Bratwurst als Belohnung gut an bei den Impflingen. Überrascht Sie das?

Nein, gar nicht. Solche Ideen nehmen auch die Härte aus der Diskussion. Diese Gnadenlosigkeit, die da gerade auch in der Debatte um die Notwendigkeit einer Impfpflicht mitschwingt, finde ich schade. Damit kommt man doch erst recht nicht an die Leute ran, die schalten ab und da hat man keine Chance mehr. Solche pfiffigen Ideen wie eine Bratwurst bringen wieder mehr Leichtigkeit in die Impfkampagne, davon können wir noch mehr gebrauchen.