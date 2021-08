Impfungen für Jugendliche ab 12 Lasst die Impfkommission in Ruhe, aber gebt den Jugendlichen eine Impfung

Das spricht also aus medizinischer Sicht bei jedem und jeder Einzelnen für eine Immunisierung. Deshalb wirkte es auch angemessen, dass die Bundesländer, in denen die Sommerferien nun enden, Jugendliche nicht nur in Impfzentren und in Praxen impfen. Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommer wollen auch mobile Teams in die Schulen schicken. Natürlich müssen die Eltern da dann zustimmen. Das müssen sie bei Minderjährigen allerdings regelmäßig, egal bei welcher Spritze.