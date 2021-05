Impfungen in Betrieben Nein heißt nein

Was ist zu tun? Geballte betriebliche Impf-Informationskampagnen? Eher nicht. Die meisten Bundesbürger sind in Sachen Impfung überinformiert und haben sich schon entschieden. Sollten Arbeitgeber massiv pro Impfung werben, tragen sie die ideologisch aufgeladene Debatte unweigerlich in ihre Büros und Fabrikhallen, viele Andersdenkende dürften dies als Propaganda empfinden. Geraten Impfgegner in den Unternehmen unter Rechtfertigungsdruck, drohen diesem ansonsten womöglich loyalen Siebtel der Belegschaft Isolierung oder Ausgrenzung.