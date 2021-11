In der Verlängerung Keine Kohle mehr für die Kohle

Was ist schon absehbar als Ergebnis der Klimakonferenz, die sechs Jahre nach der grundlegenden Vereinbarung in Paris noch offene Fragen festzurren und besser absichern soll, dass die Erderwärmung im Vergleich zu vor der Industrialisierung nicht höher als 1,5 Gard Celsius ausfällt. Nach den bisherigen Anstrengungen dürften es noch deutlich über zwei Grad sein – mit drastischen Folgen wie Dürren, Fluten, Hitze, Ernteausfälle oder dem Meeresspiegelanstieg.



Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) lobt das schon Erreichte in Glasgow als „Paradigmenwechsel“. Zum Abschluss werden sich die Staaten zum Kohleausstieg bekennen. „Der Umbau der Energiesysteme wird in der Erklärung direkt angesprochen“, betont die geschäftsführende Ministerin. Deutschland und 26 andere Staaten haben daneben in Glasgow konkret vereinbart, ab 2023 international keine Gas-, Kohle- oder Ölinvestitionen mitzufinanzieren.