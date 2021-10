In eigener Sache Essay-Preis: Tolle Texte, klasse Wettbewerb!

Der Preis richtet sich an Journalistinnen und Journalisten, vor allem aber an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Menschen aus NGOs und Think-Tanks, in Unternehmen oder Gewerkschaften. Eine Jury aus Wissenschaft und Wirtschaft – Judith Borowski (NOMOS Glashütte), Laura Krause (More in Common), Professor Michael Hüther (Institut der deutschen Wirtschaft), Professor Phillip Manow (Universität Bremen), Rainer Neske (Landesbank Baden-Württemberg) – hat aus deutlich mehr als 100 Einsendungen die besten Arbeiten ausgewählt. Der Preis ist mit insgesamt 15.000 Euro dotiert.