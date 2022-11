Indexmiete in München „Ich erwarte einen grausamen, schmuddeligen Januar“

Da Index-Mieten in den vergangenen Jahren vor allem in Großstädten häufig vereinbart wurden, waren sie bereits im Juni auch Thema der Justizministerkonferenz vor Schloss-Kulisse im bayerischen Hohenschwangau. Angesichts „aktuell extremer Preisentwicklungen“ hielten die Länder-Minister es für „geboten, über die bestehenden Regelungen zur Indexmiete hinaus einen Mechanismus zum Schutz der Mieterinnen und Mieter vor einem ungebremsten energiekostenbedingten Anstieg der Indexmietpreise vorzusehen.“ Die steigenden Energiepreise schlügen ja bereits mit den Nebenkostenrechnungen auf.



Allerdings bräuchte es für eine neue Regelung ein Bundesgesetz, und der zuständige FPD-Minister sieht dafür aktuell keinen Handlungsbedarf. „Aus Sicht des Bundesministeriums der Justiz ist zweifelhaft, ob das eine gesetzliche Neuregelung rechtfertigt,“ teilt ein Sprecher mit. Zu berücksichtigen sei auch, dass bei einer Indexmiete keine automatische Mietanpassung an die Entwicklung der Inflation erfolge. Nur wenn der Vermieter eine Anpassung der Miete an die prozentuale Veränderung des Verbraucherpreisindexes erkläre, werde diese zum Beginn des übernächsten Monats wirksam. Im Anschluss müsse die Miete mindestens ein Jahr lang unverändert bleiben.