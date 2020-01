Industrie Arbeitgeber und Niedersachsen wollen Kurzarbeit erleichtern

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat für kommenden Mittwoch Vertreter der Autokonzerne, der Bundesländer sowie von Gewerkschaften und Verbänden eingeladen. Dabei soll es um die Zukunft der Beschäftigung in der Automobilwirtschaft gehen. Angesichts von Digitalisierung und der weniger beschäftigungsintensiven Produktion von Elektroautos droht in der Branche nach Einschätzung von Experten in den nächsten zehn Jahren der Verlust von mehreren zehntausend Arbeitsplätzen.