Die Enttäuschung in vielen Unternehmen, vor allem den energieintensiven, ist eine Mischung zwischen Ohnmacht und Unglauben: Man hat, erstens, das Gefühl, dass nichts getan wird. Auch manche Ökonomen, die unsere Regierung beraten, schauen auf die Produktion von Grundstoffen mit einer Haltung: „Ist das Kunst oder kann das weg?“ Sie errechnen flink in Modellen, was alles geht und verkraftbar ist, Gas, Strom, Löhne – ein akademisches Workout, was sie in der Pandemie eifrig trainiert haben.