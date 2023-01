Industrie: DIHK-Thesenpapier – Industrie verliert zunehmend Vertrauen in den Staat

Die deutsche Industrie verliert einem Thesenpapier zufolge zunehmend das Vertrauen in den Staat. „In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass unser Staat vielfach nicht hinreichend handlungsfähig, in jedem Fall aber nicht schnell genug ist“, kritisierte die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) in dem am Samstag veröffentlichten Dokument.