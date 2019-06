Industrie: IW-Studie: Firmen im Osten haben niedrigere Arbeitskosten

Nur in der Schweiz (51,50 Euro), Norwegen (48,60 Euro), Dänemark (45,60 Euro) und Belgien (42,70 Euro) müssten Unternehmen für ihre Mitarbeiter noch mehr ausgeben. In den vergangenen zehn Jahren seien die industriellen Arbeitskosten in Deutschland insgesamt um 23 Prozent gestiegen. „Besonders gegenüber dem Euro-Ausland hat sich die deutsche Kostenposition merklich verschlechtert.“