Industrie über Verteidigungsminister „Schon wieder einer, der nicht vom Fach ist“

Noch vor Pistorius Amtsantritt sorgt eine gehörige Altlast im Verhältnis zwischen Ministerium und Waffenherstellern für Zweifel. Sie reicht zurück bis mindestens zum Beginn der Regierung von Angela Merkel im Jahr 2005. Seitdem saß aus Sicht der Branche an der Spitze des Verteidigungsministeriums keine Politikerin und kein Politiker mehr mit Sachverstand und Interesse an der Bundeswehr. Zudem kürzte die Bundesregierung schon damals ihre Investitionen in neues Gerät, während sie gleichzeitig Exporte für die Industrie ins Ausland erschwerte. Der Branche ging so die Luft zum Atmen aus, während sie Stück für Stück in die politische Schmuddelecke rutschte.