Industrie- und Handelskammer: Deutsche Wirtschaft erleichtert über Aus für Euro-Skeptiker in Italien

Für die deutschen Unternehmen sei es wichtig, mit Italien einen wettbewerbsfähigen Handels- und Investitionspartner in Europa zu haben. 2017 lag das bilaterale Handelsvolumen bei mehr als 120 Milliarden Euro und erreichte damit das dritte Jahr in Folge einen Rekordwert. „Italien wird in diesem Jahr der weltweit fünftwichtigste Handelspartner Deutschlands werden und das Vereinigte Königreich überholen“, ergänzte Treier.