Industrie Wirtschaft: Deutschland mitten in industrieller Revolution

Industriepräsident Dieter Kempf sagte der dpa, in Deutschland müsse endlich die digitale Bildung in Schulen vorangebracht werden. „Es ist aus meiner Sicht völlig unzureichend, dass es keine ausreichende digitale Bildung in den Sekundarstufen gibt. Das heißt nicht, dass alle programmieren können. Aber wir müssen die jungen Menschen zur digitalen Souveränität erziehen. Wir müssen die Lehrerinnen und Lehrer entsprechend qualifizieren.“ Es könne nicht sein, dass das nur in jenen Schulen funktioniere, in denen es fähige und willige Physik- und Mathelehrer gebe.