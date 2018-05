Das hört sich gut an. Könnte man meinen. Treibt nicht ein Land ohne kohärentes Geschäftsmodell orientierungslos umher wie ein Dampfer ohne Kompass? Da scheint es sinnvoll, wenn die Regierung Geld in die Hand nimmt, innovative Unternehmen aus Branchen mit Erfolg versprechender Zukunft fördert und so Wohlstand und Beschäftigung sichert. Doch Ökonomen warnen: Die Idee, man könne Unternehmen mit Staatsgeld zu kreativen Höchstleistungen anspornen, sei eine Illusion. „Wer denkt, mit Fördergeldern ließe sich ein zweites Google oder gar ein zweites Silicon Valley aus dem Boden stampfen, der irrt“, sagt Georg Licht, Leiter des Forschungsbereichs Innovationsökonomik am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim (ZEW).