Industriepolitik „Die Wirtschaft will kein Rumeiern“

Förder-Milliarden fließen bereits in den Aufbau von Batteriezellfabriken in Deutschland. Begehen wir da den gleichen Fehler wie beim Ausbau der Solartechnologie: erst hoch subventioniert in Deutschland, dann abgewandert?

Es gab immer Investitionsprojekte, die floppten – mit oder ohne staatliche Hilfe. Das gehört dazu, das Leben ist nicht binär. Ich bin sicher: Wenn wir Produktion mit Forschung und Entwicklung verbinden, dann werden Wertschöpfung und Technologieführerschaft rund um die Mobilität bei uns bleiben. Das ist das Ziel.



Eine Milliarde Euro steckt die Bundesregierung zudem in einen Zukunftsfonds, der der Autoindustrie beim Wandel helfen soll. Warum muss der Steuerzahler Unternehmen retten, die den Zug der Zeit verpasst haben?

Der Staat darf natürlich nicht in jede Bresche springen. Doch gerade die deutsche Zuliefererindustrie ist vom Strukturwandel sehr unterschiedlich betroffen. Da einzelne Glieder der Kette zu verlieren, würde große Probleme nach sich ziehen – auch für die Beschäftigten. Deshalb ist hier Unterstützung bei der Transformation geboten. Aber zuvorderst steht dann die Wirtschaft und flankierend der Staat in der Verantwortung für das Gemeinwohl und für Arbeitsplätze.