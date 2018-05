Die Theorie der beiden Ökonomen, die der amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman popularisierte, lieferte die akademische Unterfütterung für den Versuch vieler Regierungen, die Wirtschaftsstruktur am Reißbrett der Politik zu gestalten. Doch was sich in der Theorie einfach anhörte, erwies sich in der Praxis als Problem. Zwar gelang es etwa der Regierung in Taiwan, mit staatlichen Fördergeldern bestehende Märkte wie den für Flachbilddisplays aufzurollen. Dabei konnte sich Taiwan an den Erfolgsmustern von Ländern wie Japan orientieren. Versucht der Staat hingegen, die Technologien der Zukunft selbst zu identifizieren, erweist sich das Unterfangen meist als Milliardengrab für Steuergelder.