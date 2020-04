Industriepolitik Union und SPD bauen Schutzwall gegen ausländische Investoren

Die Regierungsfraktionen machen im Bundestag Druck, um Firmenübernahmen durch ausländische Investoren in der Coronakrise zu erschweren. CDU/CSU und SPD wollen nach Informationen der WirtschaftsWoche schon in der nächsten Sitzungswoche ab 20. April einen gemeinsamen Gesetzentwurf zur Verschärfung des Außenwirtschaftsgesetzes einbringen. „Damit kann in einer wirtschaftlichen Schwächeperiode die Tour von Schnäppchenjägern unterbunden werden“, sagte der Wirtschaftsexperte Carsten Müller (CDU) der WirtschaftsWoche.