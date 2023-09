Industriepolitik: „Unter den Industrieländern werden wir massiv durchgereicht“

Rhein erkennt in der deutschen Wirtschaft nicht nur eine kurze Schwäche: „Alle Indikatoren zeigen, dass wir in eine wirtschaftlich schwierige Situation in Deutschland geraten.“ Deshalb müsse flächendeckend Bürokratie abgebaut, Investitionen in innovative Software, Lizenzen und Datenbanken gefördert und das Angebot an Energie ausgeweitet werden. Der Ministerpräsident, der sich im Oktober zur Wahl stellt, verlangt zudem eine neue Bundesagentur für Einwanderung - einer „Work-and-Stay“-Agentur – um Fachkräfte ins Lang zu bekommen.