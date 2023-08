Industriestandort Deutschland Habeck kündigt 80 Milliarden Investitionen der Industrie an

Der Finanzminister müsse jetzt aktiv werden „um antizyklisch Impulse zu setzen und die wirtschaftliche Dynamik zu erhöhen“. Eher an die eigene Adresse gerichtet ist seine Anregung, „Direktabnahmeverträge“ zu schließen, um Erneuerbare Energien „günstiger zu den Industriekunden (zu) bringen“.

Das „Wachstumschancengesetz“ Lindners, das Unternehmen dank einer Vielzahl kleiner Steuernachlässe um sechs bis acht Milliarden Euro entlasten soll, reiche vorne und hinten nicht, ließ Habeck durchblicken.



Er unterstellt Lindner indirekt, keinen Sinn zu entwickeln für die Risiken einer De-Industrialisierung in Deutschland und das Drama der industriellen Transformation: „Die Zeit drängt. Unsere globalen Wettbewerber schlafen nicht und gehen mit massiv Geld rein. Wir dürfen uns hier international nicht in Abseits drängen lassen“, so Habeck: „Es geht um die globale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands.“