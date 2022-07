Industriestrategie „Industriepolitik ist in der Zeitenwende wichtiger denn je“

Als ich 2019 meine Industriestrategie vorlegte, verband ich damit die Hoffnung auf eine breite Debatte. Stattdessen zogen sich viele in ideologische Schützengräben zurück: Diejenigen, die damals das Banner der reinen Lehre der Marktwirtschaft besonders hochgehalten haben, sind heute oftmals diejenigen, die die Politik am lautesten für Nicht-Handeln in der Vergangenheit kritisieren. Einiges von dem, was mir besonders am Herzen lag, konnte gleichwohl umgesetzt werden, wie der Aufbau einer EU-Batteriezellproduktion, die mit der Wirtschaft beschlossenen Handlungskonzepte für den Stahl- und Chemiesektor, die Wasserstoffstrategie, der Ausbau des Halbleiterstandortes, die Reform des Außenwirtschaftsrechts, um Übernahmen strategisch wichtiger Unternehmen besser verhindern zu können. Dazu mehrere Milliarden Euro für die Transformation der Automobilwirtschaft.