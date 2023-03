Industriestrompreis Bayern will die deutsche energieintensive Industrie mit zehn Milliarden Euro entlasten

Aufgabe des Industriestrompreises müsse es sein, die Wirtschaft „bei der Transformation zu unterstützen, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der in Deutschland ansässigen Unternehmen wiederherzustellen und damit Arbeitsplätze und Wertschöpfung zu erhalten“, heißt es in den bayrischen Eckpunkten. Die Unternehmen sollten so finanziell in die Lage versetzt werden, in klimaneutrale Produktionsverfahren und Technologien zu investieren.