Industriestrompreis: Gut für die Industrie, aber wacklig finanziert

Die Industrie bekommt also eine Senkung beim so wettbewerbsentscheidenden Strompreis. Und die Bundesregierung bleibt trotzdem bei der schwarzen Null, der Schuldenbremse im Haushalt hält. Alles klar, alle zufrieden? Was die drei verhandelnden Regierungsleute Kanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) den Unternehmen in Deutschland nun anbieten, soll ihnen in der Konkurrenz zu Betrieben in Ländern mit geringeren Energiekosten helfen.