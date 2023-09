Industriestrompreis und KTF Habecks „Heuchelei“: Warum sich die Union über den Zaubertopf der Ampel empört

Mit der verlässlichen Planungsgrundlage ist es allerdings so eine Sache. Die Ampel-Koalition hat sich eine Art Zaubertopf gebaut, der mit entscheidend sein wird für das Wohl und Wehe ihrer Wirtschaftspolitik: den so genannten Klima- und Transformationsfonds (KTF), in den 60 Milliarden Euro nicht genutzter Coronahilfen umgeschichtet wurden – und zwar an der noch ausgesetzt Schuldenbremse vorbei.