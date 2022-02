Industrieverband: BDI erwartet bis 2030 doppelt so viele Genehmigungsverfahren für Windenergie- und Industrieanlagen

Der Industrieverband BDI rechnet in den nächsten acht Jahren mit einer Verdoppelung der Genehmigungsverfahren für Windenergie- und Industrieanlagen. Behörden in Bund und Ländern müssten bis 2030 jeweils rund 20.000 Genehmigungen für Industrieanlagen und auch für Windräder erteilen, teilte der BDI am Donnerstag in Berlin mit. „Diese Mammutaufgabe ist nur mit einer umfassenden Reform von Planungen und Genehmigungen, die Verfahren für industrielle Anlagenstrukturen einschließt, zu bewältigen“, sagte BDI-Lobbyist Holger Lösch.