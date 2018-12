 INF-Vertrag: Maas sagt Widerstand gegen neue atomare Aufrüstung voraus

Die Rhetorik in dem Streit erinnert an die Zeit des Kalten Kriegs. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte kurz vor Weihnachten in seiner Jahrespressekonferenz zur wachsenden Gefahr eines Atomkriegs: „Wenn, Gott verhüte, so etwas passiert, kann das zur Vernichtung der ganzen Zivilisation führen, wenn nicht des ganzen Planeten.“