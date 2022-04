Infektionsschutz am Arbeitsplatz Jetzt müsst ihr es richten, liebe Unternehmer!

Umso mehr kommt es nun auf die Unternehmer an. So dürfen Maßnahmen, die sich in den vergangenen zwei Jahren bewährt haben, nicht fallen: Wer positiv ist, darf nicht zur Arbeit – ganz einfach. So ließen sich im Idealfall auch gleich Ansteckungen auf dem Weg zur Firma und wieder zurück verhindern. Und überall dort, wo es bei der Arbeit eng wird, braucht es die Maskenpflicht: In der Kaffeeküche, auf der Toilette, im Aufzug. Im Idealfall dürften Mitarbeiter die Maske nur am eigenen Arbeitsplatz absetzen. Arbeitgeber sollten Masken kostenlos verteilen und Testangebote fortführen. Betriebliche Impfanreize könnten auch in Zukunft Wirkung zeigen und alle, die bislang skeptisch waren, doch noch überzeugen. Und sei es die Gratis-Bratwurst in der Kantine. Viel hilft viel!