Infektionsschutzgesetz Gesetzliche Corona-Notbremse – eine verheerende Idee

Spätestens seit der jüngsten Kritik von Aerosolforschern an Ausgangssperren, Öffnungsverboten für Biergärten sowie dem Tragen von Masken in freier Flur sollte klar sein, dass derartige Eingriffe des Staates in die persönliche Freiheit nichts zum Kampf gegen das Virus beitragen. Vielmehr sind sie Ausdruck blinden Aktionismus, der Tatkraft demonstrieren und so vom Totalversagen der Regierung bei der Beschaffung von ausreichendem Impfstoff und dem bedarfsgerechten Ausbau der Intensivstationen ablenken soll.