Inflation bringt Kinderhospize in Not „Wir haben einen Spendenrückgang von 50 Prozent – das ist eine Katastrophe“

Eine weitere Entlastung sieht sie in der Aufhebung der Regelung des Hospiz-Anteils am Tagessatz. Die Vereinbarung geht auf die Entstehungszeit der Hospize zurück. Dadurch soll der Aspekt des Ehrenamts erhalten bleiben und die Einrichtungen so an die Öffentlichkeit gehen müssen und über ihre Arbeit aufklären. „Ich hoffe, dass die fünf Prozent Eigenanteil des Trägers irgendwann wegfallen und wir die Spenden nur noch für die zusätzlichen Angebote, die über die Regelversorgung im Hospiz hinausgehen, benötigen. Das wäre in Ordnung, da wir die „schönen“ Angebote gut steuern können“, so Sebayang.