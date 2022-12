Inflation bringt Kinderhospize in Not „Wir haben einen Spendenrückgang von 50 Prozent – das ist eine Katastrophe“

Am meisten spenden die Deutschen innerhalb der humanitären Hilfe in den Bereich Not- und Katastrophenschutz. Knapp 40 Prozent fließen dort hinein. Verglichen zum Vorjahr gab es in dem Bereich einen Zuwachs von 4,4 Prozent. In der Kategorie Kinder- und Jugendhilfe schrumpfte das Spendenvolumen hingegen um 0,3 Prozent.