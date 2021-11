Inflation „Der Anpassungsprozess an höhere Benzinpreise wird schmerzhaft“

Und zwar?

Wir haben in den vergangenen 70 Jahren eine Wirtschafts-, Industrie- und Siedlungsstruktur sowie einen Lebensstil auf der Basis billiger Energie aufgebaut, und jetzt stellt sich heraus, dass diese Energiepreise falsch, weil viel zu niedrig, waren. Nun müssten wir eigentlich in kurzer Zeit all das, was sich in 70 Jahren langsam aufgebaut hat – die Siedlungsstruktur, die Industriestruktur, die Lebensgewohnheiten – ändern. Das wird schlichtweg nicht möglich sein. Vereinfacht gesagt: Wenn wir morgen die Verbrennungsmotoren verbieten, wird beispielsweise die gesamte schwäbische Alp, die vom Automobilbau lebt, wertberichtigt. Und hunderttausende Bürger werden auf einmal vor die Wahl gestellt, zu extrem hohen Kosten zu pendeln oder in die Ballungsgebiete zu ziehen – übrigens auch mit entsprechenden Konsequenzen für die Immobilienpreise. Da kann man dann gleich den nächsten Preisdeckel diskutieren.