Inflation Fast drei Viertel der Deutschen haben Angst vor steigenden Energiepreisen

Was also tun? In der WirtschaftsWoche hat ZEW-Präsident Achim Wambach jüngst einen Vorschlag gemacht, wie man zwei Ziele zugleich erreichen könnte: geringeren Energieverbrauch und finanzielle Hilfen. Und zwar mit Geldanreizen: „Man könnte über Prämien für Haushalte nachdenken, die Gas einsparen. Dann hätten die Leute, die die Heizung runter drehen, nicht nur ein gutes Gewissen, sondern auch einen monetären Vorteil“, sagt Wambach. Konkret schlägt er vor, sich etwa den durchschnittlichen Gasverbrauch eines Haushalts der vergangenen drei Jahre ansehen. „Wer 20 Prozent drunter bleibt, kann die Differenz quasi zurückverkaufen“, so der Ökonom.



Umfragen von Civey zeigen, dass dies eine durchaus populäre Antwort auf die Krise wäre. Jeder Zweite könnte sich vorstellen, auf solche Anreize tatsächlich mit Sparen zu reagieren: