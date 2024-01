Inflation in Deutschland So hoch fällt die Inflationsrate im Dezember 2023 aus

Sobald Preise für eine bestimmte Anzahl von Waren und Dienstleistungen im Vorjahresvergleich steigen, gilt das als Inflation. Der Verbraucher bekommt also für das gleiche Geld weniger Waren – er verliert an Kaufkraft. Experten sprechen auch von Geldentwertung. Vielen Deutschen graut es davor, dass die Preise weiter steigen, wohingegen Volkswirte eine Inflationsrate um zwei Prozent befürworten. Denn steigende Preise gehen oft einher mit einem Wachstum für die Wirtschaft. Eine gewisse Inflationsrate ist deshalb in den Augen vieler Volkswirte notwendig, da die Wirtschaft sich bei sinkenden Preisen in der Deflation befindet und schrumpft.