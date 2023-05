Inflation in Deutschland So hoch ist die Inflationsrate im April 2023

BYD-Vertriebschef für Deutschland „Wir machen keine Schleuderpreise, nur weil es eine für Deutschland neue Marke ist“

BYD verkauft in China fünfzehn Mal so viele E-Autos wie VW. Nun greift der chinesische Konzern in Deutschland an. Ziel sei die Marktführerschaft, sagt Lars Pauly, der den BYD-Vertrieb in Deutschland leitet.