Inflation in Deutschland: Warum verliert mein Geld an Wert?

Zurzeit sind die Zinsen sehr niedrig, sodass sich eine Anlage auf einem Sparkonto nicht lohnt. Dafür ist die Geldanlage am Börsenmarkt profitabler. Die Investition in Aktien oder Fonds macht Aktionäre zum Anteilseigner eines Unternehmens. Die Erträge liegen meist höher als die der Sparer. Hierbei ist es wichtig, eine möglichst breite Vielfalt an Aktien zu wählen, um kein Risiko mit nur einem Unternehmen einzugehen. Empfehlenswert sind Unternehmen in Branchen mit geringen Kursschwankungen.