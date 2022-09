Inflation: Lindner: Hohe Inflation gefährdet Stabilität Deutschlands

Mit dem geplanten Gesetz, über das der Bundestag am Donnerstag erstmals diskutierte, soll die sogenannte Kalte Progression bekämpft werden. Diese entsteht, wenn das Steuersystem nicht an die Inflation angepasst wird. Steuerzahler können dann etwa bei Lohnerhöhungen in eine höhere Steuerklasse rutschen und deshalb netto weniger Geld zur Verfügung haben als vorher. Dies soll nun für 2023 und 2024 angepasst werden.