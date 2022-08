Inflationsausgleich Lindner will Steuerentlastung über 10 Milliarden

Bundesfinanzminister Christian Lindner will mit dem geplanten Inflationsausgleich „heimliche Steuererhöhungen“ abwenden. Es gehe dabei nicht um Entlastungen. „Hier geht es um den Verzicht auf Steuererhöhungen“, sagte der FDP-Vorsitzende am Mittwoch in Berlin. „Es profitieren 48 Millionen Menschen davon.“ Lindner will das Steuersystem an die momentan sehr hohe Inflation anpassen. Außerdem soll das Kindergeld in den nächsten beiden Jahren erhöht werden.