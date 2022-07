Inflationsbekämpfung Die konzertierte Aktion taugt nicht als Alibi

Aber ist eine Maßnahme zur Inflationsdämpfung schon deswegen schlecht, weil sie nicht alle Erwartungen erfüllt? Die deutsche Neigung zu „Goldrandlösungen“ ist gerade in der Politik fatal. Man kann das eine – Sonderzahlungen – doch tun, ohne das andere zu lassen, also eine steuerliche Entlastung der Arbeitnehmer. Gerade hier ist der Staat in besonderer Weise aufgerufen: Eine Senkung der Einkommensteuern würde bei allen Beschäftigten ankommen, ebenso wie die Verringerung der gerade in Deutschland exorbitanten Energiesteuern.